Появилось видео с затонувшей лодкой связанного с ЧВК «Вагнер» военного

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Тело пропавшего рыбака, которого искали с конца октября, обнаружили в Карелии на Сегозере, информирует РБК со ссылкой на региональное управление МЧС.
Ведомство не назвало его имя, однако, как пишут издания «Карелия Daily» и «Фонтанка», речь идет об офицере Андрее Ткаченко, который случил в Сирии в составе ЧВК «Вагнер» и принимал участие в спецоперации.
Ткаченко проживал в Ленинградской области, а в Карелию приехал на рыбалку к товарищу, сообщало 47news, ссылаясь на супругу военнослужащего Юлию.
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Ткаченко проживал в Ленинградской области, а в Карелию приехал на рыбалку к товарищу, сообщало 47news, ссылаясь на супругу военнослужащего Юлию.
«Совсем недавно вернулся с СВО», — расскзаала она изданию.28 октября мужчины вместе с сыном друга Ткаченко поехали на Сегозеро в арендованном катере. Начался шторм, лодка перевернулась в 400 метрах от берега. Мальчик смог доплыть до ближайшего берега, тело его отца позже прибило туда. Вскоре спасатели нашли и Ткаченко.
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Алина Юрчак