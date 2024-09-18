Появилось видео стрельбы около главного офиса Wildberries в Москве

Фото: iStock/Savusia Konstantin
Момент стрельбы около главного офиса компании Wildberries в Романовом переулке в Москве попал на видео. Кадры публикует Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что после случившегося всех сотрудников офисов в Москве и Подмосковье перевели на удалённую работу до особого распоряжения.
Ранее появилась информация, что у главного офиса маркетплейса прозвучали выстрелы. По последней предположительной информации, в результате инцидента пострадали девять человек. Сотрудникам приходилось прятаться под столами во время выстрелов.
Также сообщалось, что Владислав Бакальчук попытался ворваться в здание вместе со своими охранниками. Правоохранители приняли все необходимые меры. В настоящее время в районе здания ситуация стабильная.
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Ранее появилась информация, что у главного офиса маркетплейса прозвучали выстрелы. По последней предположительной информации, в результате инцидента пострадали девять человек. Сотрудникам приходилось прятаться под столами во время выстрелов.
Также сообщалось, что Владислав Бакальчук попытался ворваться в здание вместе со своими охранниками. Правоохранители приняли все необходимые меры. В настоящее время в районе здания ситуация стабильная.
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Анастасия Чинкова