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Появилось видео стрельбы около главного офиса Wildberries в Москве

18 сентября 2024, 13:41
Фото: iStock/Savusia Konstantin

Фото: iStock/Savusia Konstantin

Момент стрельбы около главного офиса компании Wildberries в Романовом переулке в Москве попал на видео. Кадры публикует Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что после случившегося всех сотрудников офисов в Москве и Подмосковье перевели на удалённую работу до особого распоряжения.


Ранее появилась информация, что у главного офиса маркетплейса прозвучали выстрелы. По последней предположительной информации, в результате инцидента пострадали девять человек. Сотрудникам приходилось прятаться под столами во время выстрелов.



Также сообщалось, что Владислав Бакальчук попытался ворваться в здание вместе со своими охранниками. Правоохранители приняли все необходимые меры. В настоящее время в районе здания ситуация стабильная.

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У главного офиса Wildberries в Москве произошла стрельба, три человека ранены
#стрельба
#маркетплейс
#офис
#москва
#полиция
Бакальчук заявила о трех раненых при попытке захвата офиса Wildberries
18 сентября 2024, 13:53

Фото: iStock/Iulianna Est

Три человека пострадали при стрельбе у главного офиса Wildberries в Москве. Об этом сообщила основательница компании Татьяна Бакальчук.
«Сегодня группа людей под руководством Владислава Бакальчука, Сергея Ануфриева и Владимира Бакина попыталась захватить офисы Wildberries в Москве. Ранены трое, их состояние мы уточняем», — написала Бакальчук.

При этом Владислав Бакальчук пояснил, что он приехал в офис на Романов переулок на переговоры по остановке строительства складов, в этот момент на него и его людей было совершено нападение.

Однако Татьяна опровергла данную информацию, отметив, что ни о каких переговорах договоренности не было.

По последним данным, Владислав Бакальчук ушёл с территории головного офиса WB в сопровождении охраны и своего адвоката.

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«Беспредел»: Татьяна Бакальчук прокомментировала попытку захвата офиса Wildberries

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#видео
#офис
#переговоры
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Стало известно сколько было задержано человек у офиса Wildberries в Москве
Около 10 человек были задержаны у офиса Wildberries в Москве
18 сентября 2024, 13:39

Фото: РИА Новости/Наталья Селиверстова

Около 10 человек были задержаны после потасовки у офиса Wildberries в Москве. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы.
Ранее сообщалось, что у главного офиса Wildberries в Москве произошла стрельба, в результате которой три человека были ранены. Правоохранительные органы приняли все необходимые меры.

Бакальчук пытался незаконно прорваться в офис Wildberries
Бакальчук пытался незаконно прорваться в офис Wildberries

«Сейчас задержаны порядка 10 человек, остальные обстоятельства выясняются», — сказал собеседник.

Основательница WB Татьяна Бакальчук заявила, что группа людей под руководством Владислава Бакальчука, Сергея Ануфриева и Владимира Бакина попыталась захватить офисы Wildberries в Москве. В настоящее время ситуация у главного офиса стабильная.

30 июля Бакальчук подала иск о расторжении брака с супругом Владиславом. Отмечалось, что предметом этого иска стали требования, вытекающие из семейных правоотношений.

Момент стрельбы около главного офиса компании Wildberries в Романовом переулке в Москве попал на видео. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Мужчина избил ветерана СВО с инвалидностью в Подмосковье
18 сентября 2024, 13:36

Фото: iStock/Andranik Hakobyan

В подмосковной Балашихе мужчина избил ветерана спецоперации, который имеет инвалидность и ходит на костылях. Об этом сообщает Telegram-канал «Балашиха! Рулит».
Уточняется, что ЧП произошло на проспекте Ленина. Боец СВО был одет в военную форму, а на груди у него красовалась «Медаль Жукова». В какой-то момент мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, оскорбил супругу военнослужащего, а после начал негативно отзываться о российской армии. Ветеран СВО попытался снять мужчину на видео, тогда тот набросился на него и сильно избил.

Пострадавший сразу зафиксировал побои и обратился в полицию. При этом военнослужащий имеет инвалидность II группы, он ходит на костылях, а на ноге носит аппарат Илизарова.

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«Беспредел»: Татьяна Бакальчук прокомментировала попытку захвата офиса Wildberries
Бакальчук назвала проникновение в офис WB неудачной попыткой рейдерского захвата
18 сентября 2024, 13:18

Фото: РИА Новости / Алексей Даничев

Татьяна Бакальчук заявила, что группа людей под руководством Владислава Бакальчука, Сергея Ануфриева и Владимира Бакина попытались захватить офисы Wildberries в Москве. Об этом сообщает Телеграм-канал «Осторожно, новости».
Основательница WB обратилась к правоохранительным органам с просьбой взять на контроль ситуацию. Бакальчук отметила, что у них «нет секретов».

«Заявление о якобы переговорах, на которые приехала вооруженная группа, звучит абсурдно, поскольку никто ни о каких переговорах не договаривался. <...> Прошу сделать публичными итоги расследования о мотивах действий людей, организовавших этот беспредел. Вот теперь это рейдерский захват. Вернее, его неудачная попытка», — сказала она.
По предварительным данным, в результате нападения пострадали трое человек. Как пишет Телеграм-канал Shot, ранения получил один полицейский.

До этого стало известно, что у здания главного офиса компании прозвучала стрельба. Накануне в здание офиса явились неизвестные люди и устроили дебош из-за помещений маркетплейса.

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#татьяна бакальчук
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Бакальчук пытался незаконно прорваться в офис Wildberries
Wildberries: Бакальчук пытался незаконно проникнуть в офис, ситуация стабильная
18 сентября 2024, 13:16

Фото: РИА Новости/Ирина Алтухова

Владислав Бакальчук пытался незаконно проникнуть вместе со своей охраной в главный офис компании Wildberries. Об этом сообщили в пресс-службе маркетплейса.
Отмечается, что правоохранительные органы предприняли все необходимые меры.

В настоящее время ситуация в районе офиса стабильная.

Ранее также сообщалось, что у здания главного офиса компании раздались выстрелы. В результате этого были ранены несколько человек, также пришлось эвакуировать студентов располагающегося в соседнем здании факультета журналистики МГУ. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Накануне также в зданию офиса пришли неизвестные люди и устроили дебош по поводу помещений маркетплейса.

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#полиция
#суд
#мгу
#компании
#меры
#люди
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В Свердловской области правоохранители задержали мэра города Артёмовский
18 сентября 2024, 13:07

Фото: istockphoto/undefined undefined

В городе Артёмовский Свердловской области правоохранители задержали главу городской администрации Константина Трофимова. Его подозревают в совершении коррупционного преступления.
Как сообщает издание URA.RU, полицейские в штатском пришли к мэру в обеденный перерыв, показали удостоверения и увели его прямо из рабочего кабинета. Сам кабинет силовики опечатали.

По данным источника издания, основанием для задержания Трофимова могли стать подозрения, основанные на показаниях одного или нескольких руководителей муниципальных унитарных предприятий (МУП) Артёмовского, с которыми мэр заключал соглашения от имени города.

Константин Трофимов стал главой администрации Артёмовского после его избрания на этот пост в 2020 году.

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#мэр
#задержание
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У главного офиса Wildberries в Москве произошла стрельба, три человека ранены
18 сентября 2024, 12:59

Фото: iStock/Vera Tikhonova

У главного офиса Wildberries в Москве произошла стрельба, в результате которой три человека получили ранения. Об этом сообщает Mash.
По данным Wildberries Владислав Бакальчук с охраной предпринял попытку незаконного проникновения в главный офис компании.

Уточняется, что накануне неизвестные мужчины приехали к офису на Романовом переулке и устроили дебош по поводу помещений маркетплейса. Сегодня разборки продолжились. Очевидцы сообщают о стрельбе и нескольких раненых. Из корпуса факультета журналистики МГУ также эвакуировали студентов.

На месте происшествия работает полиция. В настоящий момент ситуация у главного офиса Wildberries стабильна.

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#суд
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#происшествия
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СК Армении обвинил Россию в подготовке группы для захвата власти в стране
СК Армении заявил, что в России готовили группу для захвата власти в стране
18 сентября 2024, 12:59

Фото: iStock/Wirestock

Следственный комитет Армении заявил, что обезвредил в стране группу, которая якобы вербовала участников и на территории России осуществляла их подготовку к захвату власти в Ереване. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте ведомства.
При этом отмечается, что СК не уточнил, кто именно в России занимался такого рода подготовкой, а также не предоставил никаких доказательств.

В сообщении сказано, что по итогам проведённых следственных мероприятий, обысков и допросов было установлено, что пятеро граждан Армении, двое бывших жителей Нагорного Карабаха и несколько других пока неустановленных лиц готовились к узурпации власти. В частности, эти лица в течение этого года завербовали нескольких людей под предлогом прохождения трехмесячных сборов в России для ознакомления с новыми видами оружия, обучения навыкам его владения и передачи этих сведений другим людям.

Также СК утверждает, что завербованным пообещали ежемесячную выплату в размере 220 тысяч рублей.

При этом часть завербованных в какой-то момент отказалось от сотрудничества с организаторами и вернулась в Армению. В связи с этим преступление не было завершено.

В отношении семи лиц Следственный комитет Армении возбудил уголовное дело, ещё четверо объявлены в розыск.

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#армения
#россия
#следственный комитет
#власть
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#уголовное розыск
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Губернатор Тверской области поручил организовать ПВР для эвакуированных из Торопца
Руденя поручил организовать ПВР для эвакуированных жителей Торопца
18 сентября 2024, 12:46

Фото: iStock/shironosov

Губернатор Тверской области Игорь Руденя поручил организовать пункты временного размещения (ПВР) для эвакуированных после пожара жителей Торопца. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.
Напомним, что в городе упали обломки сбитого украинского дрона. В результате этого вспыхнул пожар. Была объявлена частичная эвакуация граждан.

Также в числе поручений главы области значится обеспечение правопорядка на территории, где была проведена эвакуация населения.

В настоящее время в городе работают все экстренные службы.

Кроме того, управление Росгвардии по Тверской области сообщило, что эвакуируемые владельцы оружия могут сдать его на временное хранение в территориальные отделы лицензионно-разрешительной работы и полиции, которые расположены в городах Западная Двина и Андриаполь.

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