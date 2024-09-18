«Беспредел»: Татьяна Бакальчук прокомментировала попытку захвата офиса Wildberries

Фото: РИА Новости / Алексей Даничев
Татьяна Бакальчук заявила, что группа людей под руководством Владислава Бакальчука, Сергея Ануфриева и Владимира Бакина попытались захватить офисы Wildberries в Москве. Об этом сообщает Телеграм-канал «Осторожно, новости».
Основательница WB обратилась к правоохранительным органам с просьбой взять на контроль ситуацию. Бакальчук отметила, что у них «нет секретов».
По предварительным данным, в результате нападения пострадали трое человек. Как пишет Телеграм-канал Shot, ранения получил один полицейский.
До этого стало известно, что у здания главного офиса компании прозвучала стрельба. Накануне в здание офиса явились неизвестные люди и устроили дебош из-за помещений маркетплейса.
Читайте также:
Столичный суд рассмотрит иск Бакальчук о разводе 12 сентября
Бакальчук объяснил ситуацию с задолженностью компании «ВБ Девелопмент»
Бакальчук указал на угрозу для жены после его отстранения от управления Wildberries
«Заявление о якобы переговорах, на которые приехала вооруженная группа, звучит абсурдно, поскольку никто ни о каких переговорах не договаривался. <...> Прошу сделать публичными итоги расследования о мотивах действий людей, организовавших этот беспредел. Вот теперь это рейдерский захват. Вернее, его неудачная попытка», — сказала она.
По предварительным данным, в результате нападения пострадали трое человек. Как пишет Телеграм-канал Shot, ранения получил один полицейский.
До этого стало известно, что у здания главного офиса компании прозвучала стрельба. Накануне в здание офиса явились неизвестные люди и устроили дебош из-за помещений маркетплейса.
Читайте также:
Столичный суд рассмотрит иск Бакальчук о разводе 12 сентября
Бакальчук объяснил ситуацию с задолженностью компании «ВБ Девелопмент»
Бакальчук указал на угрозу для жены после его отстранения от управления Wildberries
Алина Юрчак