Бакальчук пытался незаконно прорваться в офис Wildberries

Фото: РИА Новости/Ирина Алтухова
Владислав Бакальчук пытался незаконно проникнуть вместе со своей охраной в главный офис компании Wildberries. Об этом сообщили в пресс-службе маркетплейса.
Отмечается, что правоохранительные органы предприняли все необходимые меры.
В настоящее время ситуация в районе офиса стабильная.
Ранее также сообщалось, что у здания главного офиса компании раздались выстрелы. В результате этого были ранены несколько человек, также пришлось эвакуировать студентов располагающегося в соседнем здании факультета журналистики МГУ. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Накануне также в зданию офиса пришли неизвестные люди и устроили дебош по поводу помещений маркетплейса.
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В настоящее время ситуация в районе офиса стабильная.
Ранее также сообщалось, что у здания главного офиса компании раздались выстрелы. В результате этого были ранены несколько человек, также пришлось эвакуировать студентов располагающегося в соседнем здании факультета журналистики МГУ. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Накануне также в зданию офиса пришли неизвестные люди и устроили дебош по поводу помещений маркетплейса.
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Анастасия Чинкова