У главного офиса Wildberries в Москве произошла стрельба, три человека ранены

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У главного офиса Wildberries в Москве произошла стрельба, в результате которой три человека получили ранения. Об этом сообщает Mash.
По данным Wildberries Владислав Бакальчук с охраной предпринял попытку незаконного проникновения в главный офис компании.
Уточняется, что накануне неизвестные мужчины приехали к офису на Романовом переулке и устроили дебош по поводу помещений маркетплейса. Сегодня разборки продолжились. Очевидцы сообщают о стрельбе и нескольких раненых. Из корпуса факультета журналистики МГУ также эвакуировали студентов.
На месте происшествия работает полиция. В настоящий момент ситуация у главного офиса Wildberries стабильна.
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Уточняется, что накануне неизвестные мужчины приехали к офису на Романовом переулке и устроили дебош по поводу помещений маркетплейса. Сегодня разборки продолжились. Очевидцы сообщают о стрельбе и нескольких раненых. Из корпуса факультета журналистики МГУ также эвакуировали студентов.
На месте происшествия работает полиция. В настоящий момент ситуация у главного офиса Wildberries стабильна.
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Элина Позднякова