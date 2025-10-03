Появилось видео влетевшего в частный дом Mercedes дочери криминального авторитета Цапка

03 октября 2025, 14:19

РЕН ТВ опубликовал видео с влетевшим в частный дом Mercedes Анастасии Цапок

Фото: iStock/photosaint

В распоряжении РЕН ТВ появились кадры с места резонансного ДТП в Ростовской области, где элитный Mercedes на большой скорости влетел в частный жилой дом. За рулём находилась 25-летняя Анастасия Цапок, дочь известного криминального авторитета Сергея Цапка.