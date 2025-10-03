Появилось видео влетевшего в частный дом Mercedes дочери криминального авторитета Цапка
В распоряжении РЕН ТВ появились кадры с места резонансного ДТП в Ростовской области, где элитный Mercedes на большой скорости влетел в частный жилой дом. За рулём находилась 25-летняя Анастасия Цапок, дочь известного криминального авторитета Сергея Цапка.
Авария произошла 29 сентября. По предварительной информации, девушка находилась в машине с другом, и оба – в состоянии алкогольного опьянения. После столкновения на место прибыла мать Анастасии, которая пыталась «урегулировать» ситуацию на месте.
Однако владелец разрушенного дома на контакт не пошёл. Теперь он намерен подать в суд и требует компенсацию ущерба.
Семья Цапков широко известна благодаря одноимённой банде, действовавшей в станице Кущёвской Краснодарского края в 1990-х и 2000-х годах. Группировка прославилась особой жестокостью и была окончательно ликвидирована после массового убийства 12 человек в 2010 году. Главарь банды Сергей Цапок получил пожизненный срок, но позже умер в СИЗО от инсульта.
