Появилось видео задержания Росгвардией владельца нарколаборатии в Щёлкове

Видео: Росгвардия Московской области
В городском округе Щёлково при силовой поддержке сотрудников ОМОН «Русич» Главного управления Росгвардии по Московской области задержан подозреваемый в незаконном обороте наркосодержащих растений.
По данным следствия, преступник в арендованном доме, который расположен в кооперативе «Слава», организовал лабораторию по выращиванию конопли.
Благодаря оперативно-розыскным мероприятиям сотрудники ОМОН «Русич» совместно с коллегами из правоохранительных органов задержали 38-летнего ранее судимого жителя Москвы.
В ходе осмотре помещения были обнаружены и изъяты 177 кустов растений, удобрения, тепловые лампы и прочее необходимое оборудование.
В отношении задержанного возбудили уголовное дело по двум статьям: «Приготовление к преступлению» и «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов».
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Благодаря оперативно-розыскным мероприятиям сотрудники ОМОН «Русич» совместно с коллегами из правоохранительных органов задержали 38-летнего ранее судимого жителя Москвы.
В ходе осмотре помещения были обнаружены и изъяты 177 кустов растений, удобрения, тепловые лампы и прочее необходимое оборудование.
В отношении задержанного возбудили уголовное дело по двум статьям: «Приготовление к преступлению» и «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов».
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Алина Юрчак