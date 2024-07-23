Жительница Подмосковья прятала в детской кроватке 139 свёртков с наркотиками

Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО
Ранее судимую 33-летнюю жительницу посёлка Туголесский Бор городского округа Шатура задержала полиция по подозрению в незаконном обороте наркотиков, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«В ходе осмотра квартиры женщины полицейские обнаружили 139 свёртков с порошкообразным веществом, спрятанных в бельевом ящике детской кроватки. Экспертиза показала, что порошок является наркотиком метадоном», — говорится в сообщении.Женщина рассказала, что найденные полицией наркотики она ранее забрала из тайника-закладки, координаты которого ей переслал куратор. Женщина должна была расфасовать партию на дозы и продавать их на территории Московской области.
Против задержанной завели уголовное дело по статьям «Приготовление к преступлению» и «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств».
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