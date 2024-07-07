В Подмосковье задержали украинца, который устроил нарколабораторию на даче

Фото: iStock/Roman Didkivskyi
В Подмосковье задержали гражданина Украины, который устроил нарколабораторию и схрон около 22 кило наркотиков на даче
Согласно информации источника, силовики нагрянули с обыском в дом на территории СНТ «Маяк» в Пушкинском городском округе, который арендовал 40-летний гражданин Украины. В процессе обысков было найдено более 50 различных ёмкостей с подозрительными жидкими веществами весом примерно 22 кг, а также оборудование для изготовления наркотических веществ.
Запрещенные находки отправили на экспертизу. Мужчину задержали. Выяснилось, что он безработный и находится в России без регистрации.
По факту преступления возбуждено уголовное дело. Злоумышленнику грозит до двадцати лет тюремного заключения.
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Запрещенные находки отправили на экспертизу. Мужчину задержали. Выяснилось, что он безработный и находится в России без регистрации.
По факту преступления возбуждено уголовное дело. Злоумышленнику грозит до двадцати лет тюремного заключения.
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Екатерина Коршунова