В Талдоме задержали наркокурьера с мефедроном

Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО
Мужчину, подозреваемого в попытке распространения наркотиков, задержали полицейские рядом с деревней Семенки Талдомского городского округа, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«У мужчины нашли два полимерных свёртка с порошкообразным веществом. Экспертиза установила, что порошок является производным наркотика N-метилэфедрона общим весов около двух килограммов», — говорится в сообщении.Задержанный оказался ранее судимым 29-летним приезжим из Тверской области. Он рассказал, что забрал наркотики из тайника-закладки по координатам, которые передал ему куратор. В дальнейшем он должен был расфасовать мефедрон на дозы и сбывать в Московской и Тверской областях.
Против задержанного завели уголовное дело по статьям «Приготовление к преступлению» и «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ».
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