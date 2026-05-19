Появился подозреваемый в смерти основателя сети магазинов одежды Mango

19 мая 2026, 12:40

Основателя сети магазинов одежды Mango Исака Андича мог убить его сын

В Испании задержали 45-летнего сына основателя бренда Mango Исака Андича Джонатана. Мужчину подозревают в убийстве отца, сообщили в региональной полиции Каталонии, пишет «Осторожно, новости».





Исак Андич, основавший модный дом Mango в 1984 году, погиб в декабре 2024 года в возрасте 71 года. Он упал со скалы высотой более 100 метров во время семейного похода к пещерам Монтсеррат недалеко от Барселоны. На момент смерти бизнесмен занимал пост неисполнительного председателя совета директоров компании, его состояние Forbes оценивал в 4,5 миллиарда долларов.



Изначально расследование закрыли в январе 2025 года. Судья не нашел доказательств противоправных действий, а гибель признали несчастным случаем. Однако позже дело возобновили — полиция изучила мобильные телефоны Джонатана и его сестер Джудит и Сары.



В прошлом году семья публично выражала уверенность в невиновности Джонатана после появления в местных СМИ сообщений о расследовании в его отношении. Сам он отрицал причастность к смерти отца, настаивая на случайном падении в популярном туристическом месте.



