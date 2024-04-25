«‎Слышны взрывы в разных районах»‎: в Омске произошел крупный пожар

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В Омске горят емкости с нефтепродуктами — взрывы слышны в разных районах города. Об этом сообщает Telegram-канал Readovka.
Очевидцы сообщают, что на АЗС загорелась цистерна с нефтепродуктами. Большой столб черного дыма можно обнаружить из разных точек города. Потушить пожар быстро не получится, так как воспламенились горючие материалы.
На место прибыли сотрудники МЧС. Они устраняют очаг возгорания. Иные подробности случившегося не уточняются.
Ранее в результате пожара в Бурятии погибли трое детей. Как сообщили очевидцы, мать находилась дома в состоянии алкогольного опьянения. Сосед увидел дым и спас женщину, которая не сказала о детях в доме. Малыши от страха спрятались в шкафу и погибли. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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На место прибыли сотрудники МЧС. Они устраняют очаг возгорания. Иные подробности случившегося не уточняются.
Ранее в результате пожара в Бурятии погибли трое детей. Как сообщили очевидцы, мать находилась дома в состоянии алкогольного опьянения. Сосед увидел дым и спас женщину, которая не сказала о детях в доме. Малыши от страха спрятались в шкафу и погибли. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова