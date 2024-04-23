На складе в Химках вспыхнул пожар

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Пожар произошёл в нежилом строении на Рабочей улице в Химках, по данным Telegram-канала «МК», горит склад с пиломатериалами.
Клубы дыма от пожара видны из разных районов города. На месте работают экстренные службы. По предварительным данным, пострадавших нет.
Информация о площади поджара, а также о причинах его возникновения пока не поступала.
Ранее сообщалось, что в Дмитрове жители дома помогли женщине и её кошке выбраться из горящей квартиры. Очевидцы растянули под окнами плед, чтобы их соседка могла прыгнуть с четвёртого этажа. Они начали проводить «спасательную операцию» ещё до приезда пожарных. В сейчас спасённая от огня женщина находится в больнице с подозрением на перелом позвоночника, так как при падении она ударилась об землю.
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Информация о площади поджара, а также о причинах его возникновения пока не поступала.
Ранее сообщалось, что в Дмитрове жители дома помогли женщине и её кошке выбраться из горящей квартиры. Очевидцы растянули под окнами плед, чтобы их соседка могла прыгнуть с четвёртого этажа. Они начали проводить «спасательную операцию» ещё до приезда пожарных. В сейчас спасённая от огня женщина находится в больнице с подозрением на перелом позвоночника, так как при падении она ударилась об землю.
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Лев Каштанов