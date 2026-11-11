Пожар на газовом заводе в Ливии спровоцировал мощный взрыв

11 ноября 2026, 23:46

В Ливии при пожаре на газовом заводе погиб человек

Фото: iStock/Dima Berlin

На газовом предприятии компании «Сирт» (Sirte Oil Company) в городе Марса‑эль‑Брега (восток Ливии) произошёл пожар, который привёл к взрыву. В результате инцидента погиб один сотрудник, ещё четверо получили ранения, проинформировала ливийская Национальная нефтяная корпорация (NOC).