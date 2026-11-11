Пожар на газовом заводе в Ливии спровоцировал мощный взрыв
На газовом предприятии компании «Сирт» (Sirte Oil Company) в городе Марса‑эль‑Брега (восток Ливии) произошёл пожар, который привёл к взрыву. В результате инцидента погиб один сотрудник, ещё четверо получили ранения, проинформировала ливийская Национальная нефтяная корпорация (NOC).
Согласно данным NOC, возгорание случилось утром в среду. Причиной взрыва стало воспламенение на одном из трубопроводов — по нему топливный газ подавался к паровым котлам. В заявлении корпорации уточняется, что погибший рабочий был арабского происхождения, а все пострадавшие являются сотрудниками предприятия.
Аварийные и пожарные службы перекрыли газовые линии и локализовали огонь. В целях безопасности руководство завода приняло решение полностью приостановить его работу. При этом в целом компания продолжает функционировать в штатном режиме.
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