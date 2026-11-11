Семь человек погибли в аварии с двумя машинами в Марий Эл
В Звениговском районе Республики Марий Эл произошло серьёзное дорожно‑транспортное происшествие, в котором столкнулись два легковых автомобиля. В результате аварии погибли семь человек, также есть пострадавшие.
Как сообщили в Госавтоинспекции республики, авария случилась около 20:40 на 45‑м километре автодороги «Вятка». Сейчас обстоятельства ДТП выясняются.
На место происшествия выехал начальник управления Госавтоинспекции МВД по Республике Марий Эл, полковник полиции Владимир Мухачев. Другие подробности к настоящему моменту не приводятся.
Ранее ДТП с автобусом произошло в Москве. Медицинская помощь понадобилась трём пострадавшим.
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