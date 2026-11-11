В Москве котенок просидел несколько дней за стеной магазина — видео
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В Москве спасатели ПСО «СпасРезерв» провели операцию по спасению крошечного котёнка, который оказался заперт за гипсокартонной стеной в цветочном магазине на улице Шухова. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде.
Продавщица торговой точки, расположенной на цокольном этаже жилого дома, услышала жалобное мяуканье из-за стены, но не смогла самостоятельно добраться до животного и вызвала спасателей. По предварительным данным, котёнок провёл в замкнутом пространстве несколько дней.
Прибывшие специалисты обследовали полости за гипсокартонными перегородками с помощью гибкой камеры и обнаружили животное в самом низу стены. Чтобы освободить малыша, спасатели аккуратно проделали небольшое отверстие и достали его руками.
После спасения котёнок несколько дней находился в ветеринарном стационаре. Затем его передали опытной волонтёрке, которая занимается уходом за кошками и поможет определить дальнейшую судьбу малыша.
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