В Москве котенок просидел несколько дней за стеной магазина — видео

11 ноября 2026, 22:50

В Москве спасатели вытащили котенка из-за стены магазина

Видео: max.ru/id9705077009_biz

В Москве спасатели ПСО «СпасРезерв» провели операцию по спасению крошечного котёнка, который оказался заперт за гипсокартонной стеной в цветочном магазине на улице Шухова. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде.