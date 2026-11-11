В Саратове у роженицы возникли осложнения после родов, завели дело о халатности
В Саратове возбудили уголовное дело о халатности после публикаций в соцсетях о ненадлежащей медпомощи роженице. Об этом сообщило региональное СУ СК России.
По версии следствия, 14 августа 31-летняя жительница Саратова поступила в областной клинический перинатальный центр, где ей проводили стимуляцию родовой деятельности. Впоследствии у женщины возникли осложнения. Следователи устанавливают все обстоятельства, включая своевременность и качество оказанной помощи.
Ранее местные СМИ со слов пострадавшей сообщали, что после поступления в роддом врачи несколько дней отказывали ей в кесаревом сечении и стимулировали естественные роды. В итоге операцию пришлось делать экстренно: ребенок родился с многократным обвитием пуповиной и в тот же день умер. Женщина также заявила об осложнениях своего здоровья в послеродовом периоде.
Перед этим в Липецке беременная россиянка обварилась кипятком. У девушки диагностировали ожоги второй степени.
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