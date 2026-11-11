В Саратове у роженицы возникли осложнения после родов, завели дело о халатности

11 ноября 2026, 22:41

В Саратове СК завел дело о халатности из-за осложнений у роженицы

Фото: istockphoto/Natalia Kuzina

В Саратове возбудили уголовное дело о халатности после публикаций в соцсетях о ненадлежащей медпомощи роженице. Об этом сообщило региональное СУ СК России.