Пожар на прогулочном теплоходе «Егорий» в Южном порту Москвы
В Южном порту Москвы, в районе Печатников, произошел пожар на прогулочном теплоходе «Егорий», который на момент инцидента имел на борту 1500 литров топлива. Об этом пишет Telegram-канал «Shot».
Сообщается, что огонь вспыхнул около 6:45 на нижней палубе судна, из кормового трюма повалил густой черный дым. Предварительная площадь возгорания составляет около 20 квадратных метров. На место происшествия незамедлительно прибыли все экстренные службы, включая пожарно-спасательный корабль «Полковник Чернышев».
Команда теплохода смогла покинуть судно самостоятельно, и на данный момент нет информации о пострадавших. Специалисты продолжают борьбу с огнем и выясняют причины возгорания. Ситуация находится под контролем.
Теплоход «Егорий» — это небольшой двухпалубный прогулочный теплоход типа «Москвич». Он был построен в 1957 году, а в 2008 году был полностью модернизирован и переименован из «Аксакова» в «Егорий».
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