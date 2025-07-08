Пожар на прогулочном теплоходе «Егорий» в Южном порту Москвы

08 июля 2025, 07:47

Фото: iStock/umcher

В Южном порту Москвы, в районе Печатников, произошел пожар на прогулочном теплоходе «Егорий», который на момент инцидента имел на борту 1500 литров топлива. Об этом пишет Telegram-канал «‎Shot».