NBC: в штате Техас число жертв от наводнений выросло до 104 человек
В американском штате Техас число жертв от наводнений выросло до 104 человек. Об этом сообщает телеканал NBC News.
«По меньшей мере 104 человека погибли в шести округах. В округе Керр власти сообщили о 84 погибших: 56 взрослых и 28 детей», — передает телеканал на своем сайте.
По последним данным, в трагедии погибли 91 местных жителя. Об этом заявила ранее пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт. Предварительно, под угрозой находятся еще 500 тысяч человек. На борьбу с наводнением направлены все экстренные службы, в том числе и нацгвардия.