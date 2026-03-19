Пожар в бизнес-центре Turas на юго-востоке Москвы локализовали
Спасателям удалось локализовать пожар, вспыхнувший в бизнес-центре Turas на юго-востоке Москвы. Об этом говорится в сообщении канала «МЧС Москвы» на платформе MAX.
Возгорание произошло днём 18 марта. Пламя быстро распространилось, и вышележащие этажи заполнил дым. Отмечалось, что из здания самостоятельно эвакуировались около 200 человек.
Тушение осложнялось высокой пожарной нагрузкой и сложной планировкой внутри бизнес-центра. Из-за инцидента перекрывали движение в 1-м Грайвороновском проезде. Специалисты продолжают работы по полной ликвидации огня, добавили в пресс-служба ГУ МЧС России по столице.
Ранее сообщалось, что в Ставропольском крае в результате столкновения автомобилей погибли два человека, ещё трое пострадали. Авария произошла днём 18 марта на участке трассы «Астрахань-Элиста-Ставрополь» в Петровском округе.
Читайте также: