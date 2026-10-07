Пожар на венесуэльском НПЗ «Кардон» парализовал работу предприятия
Нефтеперерабатывающий завод «Кардон» в Венесуэле приостановил производственную деятельность из‑за возгорания. Об этом проинформировало агентство Reuters.
Инцидент начался с пожара на газопроводе, который соединяет установку гидроочистки дизельного топлива. Ситуация осложнилась серией взрывов, после чего весь персонал оперативно эвакуировали. В результате ЧП пришлось полностью остановить работу предприятия, в том числе отключить котлы.
Службам удалось локализовать и потушить огонь менее чем за час. В настоящий момент сведений о пострадавших нет.
НПЗ «Кардон» занимает второе место по мощности в Венесуэле: его производительность достигает 310 тысяч баррелей нефти в сутки. Завод является частью крупнейшего нефтеперерабатывающего комплекса Paraguana.
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