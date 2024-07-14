Под Новороссийском эвакуируют туристов с баз отдыха из-за лесного пожара

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Под Новороссийском эвакуируют туристов с баз отдыха в районе Сухой щели из-за лесного пожара. Об этом сообщил глава Новороссийска Андрей Кравченко в своем тг-канале. Огонь охватил траву и растительность рядом с курортным поселком на площади в 1 гектар, говорится в сообщении.
«В ликвидации задействованы все оперативные службы. Из близлежащих баз отдыха люди эвакуированы в безопасное место», – написал градоначальник.Кравченко призывает людей отказаться от поездок в район Сухой щели, чтобы не мешать движению техники спасателей, которые участвуют в тушении лесного пожара.
Ранее тг-канал SHOT сообщал, что с турбазы «Голубая волна» в Анапе из-за надвигающегося лесного пожара эвакуировали 220 человек.
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