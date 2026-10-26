К Лоху подобрался пожар
В Саратовской области лесной пожар вплотную подобрался к селу Лох. О том, что населенный пункт оказался под угрозой, сообщил Telegram-канал Shot.
По рассказам местных жителей, возгорание в лесу рядом с селом не утихает уже третий день. Огонь бушует как на территории особо охраняемой природной зоны, так и на окраинах Лоха.
В результате часть семей была вынуждена покинуть село. Многие из оставшихся жителей вышли на борьбу с пламенем: чтобы отстоять дома, они тушат огонь водой, которую подвозят на тракторе.
Несмотря на то, что возгорание вблизи построек удалось ликвидировать, огонь продолжает распространяться по сухой листве и деревьям, а в дневные часы его раздувает ветер. Сельчане опасаются не только за свои дома, но и за заповедный лес, в котором обитают косули и олени. Жители Лоха призвали направить на место дополнительные экипажи спасателей для ликвидации ЧС, поскольку своими силами они уже не справляются с огнем.
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