К Лоху подобрался пожар

26 октября 2026, 20:29

SHOT: в Саратовской области лесной пожар вплотную подошел к селу Лох

Фото: istockphoto/Toa55

В Саратовской области лесной пожар вплотную подобрался к селу Лох. О том, что населенный пункт оказался под угрозой, сообщил Telegram-канал Shot.