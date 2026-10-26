Хабаровск снова заволокло дымом из-за пожаров в Китае
В Хабаровске снова наблюдается задымление. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сведения Дальневосточного Гидрометцентра.
Сейчас видимость в городе снизилась, местные жители ощущают в воздухе запах гари. Специалисты объяснили, что накануне на северо-востоке Китая фиксировалось множество термоточек. Юго-западный ветер, вероятно, приносит дым из этих мест в Хабаровск.
На выходных в южных районах региона уже отмечалась похожая ситуация. Тогда в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю задымшение также связали с заносом воздушных масс с территории КНР.
Ранее «Радио 1» передавало, что в результате схода вагонов грузового поезда в Свердловской области загорелись семь цистерн. Подробности читайте в нашем материале.
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