Дрозденко: пожар в порту Высоцк, начавшийся после атаки БПЛА, потушили
Возгорание в районе порта Высоцк, возникшее в результате атаки беспилотников ВСУ, ликвидировали. Об этом сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в своем канале в мессенджере Max.
Он также поблагодарил военнослужащих из 6-й Армии ВВС и ПВО за защиту региона, а также сотрудников МЧС России и Леноблпожспаса за оперативную работу.
Ранее сообщалось, что в Краснодарском крае потушили пожары на нефтебазе в Тихорецке и морском терминале в Туапсе, начавшиеся так же после налета вражеских БПЛА. На места происшествий в общей сложности направляли около 400 специалистов и более 100 единиц техники. Пострадавших, предварительно, нет.
