На трассе в Нижегородской области минивэн влетел в отбойник, есть погибшие

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На федеральной автодороге в Нижегородской области произошла авария, в результате которой погибли люди. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.
Уточняется, что ДТП произошло около 11 часов на 357-м километре федеральной трассы М-12 в Навашинском районе. Согласно предварительным данным, минивэн влетел в отбойник.
В ведомстве сообщили, что пострадали 13 человек, из них восемь — погибли. Чтобы доставить пострадавших в больницы, к месту ДТП вызвали два вертолета санавиации.
Отмечается, что один из пострадавших находится в состоянии крайней степени тяжести, трое — в тяжелой, четверо — средней степени тяжести. В числе пострадавших и погибших детей нет.
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В ведомстве сообщили, что пострадали 13 человек, из них восемь — погибли. Чтобы доставить пострадавших в больницы, к месту ДТП вызвали два вертолета санавиации.
Отмечается, что один из пострадавших находится в состоянии крайней степени тяжести, трое — в тяжелой, четверо — средней степени тяжести. В числе пострадавших и погибших детей нет.
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Екатерина Коршунова