Раскрыта предварительная причина крушения вертолета Ми-8 на Камчатке

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Вертолет Ми-8 с туристами и тремя членами экипажа на борту разбился на Камчатке, врезавшись в сопку. Об этом сообщили в оперативных службах.
Отмечается, крушение воздушного судна могло произойти в условиях плохой видимости. Согласно предварительной информации, причиной крушения вертолета стала ошибка экипажа.
Ранее сообщалось, что спасатели МЧС обнаружили тела 17 погибших пассажиров на месте крушения вертолета Ми-8 на Камчатке.
Напомним, вертолет Ми-8Т авиакомпании «Витязь-Аэро» 31 августа пропал в Камчатском крае. Предварительно, борт летел с вулкана Вачкажец в поселок Николаевка. Финансовый директор Российского футбольного союза Арсений Замятин и его жена Полина Замятина могли быть в этом вертолете.
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Ранее сообщалось, что спасатели МЧС обнаружили тела 17 погибших пассажиров на месте крушения вертолета Ми-8 на Камчатке.
Напомним, вертолет Ми-8Т авиакомпании «Витязь-Аэро» 31 августа пропал в Камчатском крае. Предварительно, борт летел с вулкана Вачкажец в поселок Николаевка. Финансовый директор Российского футбольного союза Арсений Замятин и его жена Полина Замятина могли быть в этом вертолете.
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Екатерина Коршунова