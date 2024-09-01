Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Происшествия/ Раскрыта предварительная причина крушения вертолета Ми-8 на Камчатке

Раскрыта предварительная причина крушения вертолета Ми-8 на Камчатке

Крушение Ми-8 могло произойти из-за ошибки пилотирования в условиях тумана
01 сентября 2024, 14:16
Фото: iStock/BogdanV

Фото: iStock/BogdanV

Вертолет Ми-8 с туристами и тремя членами экипажа на борту разбился на Камчатке, врезавшись в сопку. Об этом сообщили в оперативных службах.
Отмечается, крушение воздушного судна могло произойти в условиях плохой видимости. Согласно предварительной информации, причиной крушения вертолета стала ошибка экипажа.

Ранее сообщалось, что спасатели МЧС обнаружили тела 17 погибших пассажиров на месте крушения вертолета Ми-8 на Камчатке.



Напомним, вертолет Ми-8Т авиакомпании «Витязь-Аэро» 31 августа пропал в Камчатском крае. Предварительно, борт летел с вулкана Вачкажец в поселок Николаевка. Финансовый директор Российского футбольного союза Арсений Замятин и его жена Полина Замятина могли быть в этом вертолете.

Читайте также:

В МЧС сообщили, что пропавший на Камчатке вертолет Ми-8 разбился

Вертолет Ми-8 с людьми на борту пропал на Камчатке

Финансовый директор РФС мог быть на борту пропавшего на Камчатке вертолета
#мчс
#витязь
#вертолёт
#авиакомпании
#крушение
Россиянка отдала случайному прохожему люксовую одежду на миллион рублей
SHOT: россиянка отдала случайному прохожему платья почти на ₽1 млн
01 сентября 2024, 14:52

Фото: iStock/fizkes

Брендовые платья общей стоимость почти миллион рублей россиянка отдала случайному прохожему в центре Москвы. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Инцидент произошел на улице Большая Никитская. 30-летняя женщина проводила время в ресторане. С собой у нее было пять дорогих платьев разных люксовых брендов. Их необходимо было отправить на примерку клиентке.

Россиянка вызвала курьера, когда к ней подъехал необходимый автомобиль, — Lada Granta — то женщина положила в него посылку с дорогими вещами. Водитель подтвердил, что является тем, кого она ждет.

Спустя некоторое время к ней подъехал настоящий курьер. Женщина обратилась в правоохранительные органы. Ущерб составил 850 тысяч рублей.

Читайте также:

Раскрыта предварительная причина крушения вертолета Ми-8 на Камчатке

Экс-замглавы Минобороны Иванов обещал суду не скрываться, если его отпустят

Обвиняемый в причастности к покушению на Симоньян и Собчак признался
#ночь
#женщина
#курьер
#водитель
#ущерб
#одежда
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Экс-замглавы Минобороны Иванов обещал суду не скрываться, если его отпустят
Экс-замглавы МО Иванов обещал суду не скрываться, если его отпустят из СИЗО
01 сентября 2024, 12:49

Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Бывший первый заместитель министра обороны Тимур Иванов заявил в суде, что не будет пытаться скрыться от правоохранителей, если его отпустят из СИЗО. Об этом сообщили в пресс-службе Басманного суда.
Уточняется, что Иванов и его адвокаты заявили, что доводы следствия не обоснованы. По словам юристов обвиняемого, причастность Иванова к инкриминируемому преступлению не подтверждается в материалах дела.

Сам Иванов подчеркнул, что у него нет намерений скрываться или препятствовать производству по уголовному делу. Отмечается, что у фигуранта дела имеется постоянное место жительства, прочные социальные связи и положительная характеристика. Поэтому сторона защиты выразила мнение, что Иванова можно перевести под домашний арест.

Однако суд отнесся к доводам юристов Иванова скептически.

Напомним, Тимур Иванов обвиняется в получении взятки в размере 1,185 миллиарда рублей. Он был задержан и арестован на своем рабочем месте в конце апреля этого года. Бывшему замминистра предъявлено обвинение по статье 290 Уголовного кодекса РФ «Получение взятки в особо крупном размере».

Читайте также:

Суд арестовал топ-менеджеров за злоупотребление при выполнении гособоронзаказа

Три свидетеля подтвердили причастность экс-замминистра МО РФ Иванова к коррупции

Роскошный особняк экс-замглавы Минобороны Иванова, обвиняемого во взятках, могут снести
#мо
#суд
#арест
#обвинение
#мнение
#минобороны
#рф
#тимур иванов
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Хочу, чтобы с ними поступили также»: как мужчины 17 часов насиловали школьницу и почему ей не поверили в МВД
01 сентября 2024, 12:49

Фото: iStock/AnkiHoglund

В Алапаевске группа мужчин более 17 часов насиловала и удерживала 15-летнюю школьницу в своем доме. После многочисленных издевательств девочку отпустили, однако для того, чтобы на обидчиков завели уголовное дело, несовершеннолетней пришлось пройти полиграф. О деталях дела и изуверствах над девочкой расскажет редакция «Радио 1».

Знакомство в Интернете


С одним из своих будущих мучителей 15-летняя Диана познакомилась в Сети. Вечером 23 января 2024 года девочка вышла из дома, чтобы встретиться с молодым человеком.

«Диана писала что-то в нашем местном паблике, после этого ей в личные сообщения написал Александр. Он предложил встретиться и сказал, чтобы она вышла на улицу, так как он был в машине», — рассказала позже мать пострадавшей.

Александр предложил девочке прокатиться на машине, затем сообщил, что ему нужно подбросить друга, после чего обещал отвезти Диану домой. На тот момент девочка ещё не догадывалась, что её новый знакомый Саша имел за плечами три судимости за угон автомобилей и кражи.

Вскоре к ним в автомобиль подсел Никита. По словам матери пострадавшей, он предложил Диане сходить с ним в магазин за шоколадом. Когда девочка вернулась в машину, мужчины привезли ее к частному дому и попросили выйти из авто.

Многочасовое насилие школьницы

Фото: iStock/Favor_of_God

Оказавшись возле незнакомого дома в группе парней, девочка почувствовала опасность и отказалась выходить из машины. Тогда Никита схватил её за руку и потянул в дом. Позже Александр уехал, оставив Диану наедине с Никитой. Последний заставил её выпить стакан воды, после чего она потеряла сознание.

Школьница проснулась 24 января в том же доме, а напротив неё сидели трое мужчин с улыбками на лицах. Двоих из них она уже видела накануне, а третьим был незнакомец по имени Сергей.

«Смотри, мы тебе Сергея привезли», — усмехнулся один из насильников.

После этого трое мужчин поочередно насиловали несовершеннолетнюю на протяжении нескольких часов.

Поиски девочки


Мать Дианы в роковую январскую ночь была на ночной смене. Когда она вернулась домой и обнаружила, что дочери нет, сразу предприняла меры к ее поискам. В переписке на компьютере остался номер телефона того самого Александра, с которым договаривалась встретиться девочка. Мать обратилась в полицию.


Насильники отпустили несовершеннолетнюю


Правоохранители попытались связаться с Александром по телефону. Уже после первого звонка компания мужчин решила отпустить девочку и скрыться, однако перед этим они совершили над ней еще одно изнасилование. Измученная и обессиленная школьница рассказывала следователям обо всех ужасах происходящих с ней и настаивала на возбуждении уголовного дела.

Однако правоохранители сначала отнеслись к её показаниям с недоверием, несколько раз предостерегая о последствиях дачи ложных показаний и спрашивая о готовности пройти полиграф. В итоге уголовное дело против троих насильников было возбуждено.

На вопрос о том, какое наказание Диана желает для тех, кто её обидел, её мать ответила цитатой дочери: «Я хочу, чтобы с ними поступили так же, как они поступили со мной».

Читайте также:

Обвинили в «мрачности»: воспитательница детского сада лишилась работы из-за черной одежды

Насиловал и снимал на видео: учителя музыки отправили за решетку за 107 эпизодов насилия

Изнасиловал за шкафом: башкирский подросток надругался над шестилетней сестрой, пока родители спали пьяными
#насилие
#уголовное ночь
#поиски
#мать
#наказание
#мужчины
#девочка
#изнасилование
#школьница
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Обвиняемый в причастности к покушению на Симоньян и Собчак признался
Обвиняемый в причастности к покушению на Симоньян и Собчак готов сотрудничать
01 сентября 2024, 12:34

Фото: iStock/YakobchukOlena

Обвиняемый в подготовке покушения на главреда медиагруппы «Россия сегодня» и RT Маргариту Симоньян и журналистку Ксению Собчак признал вину и готов сотрудничать. Об этом пишет ТАСС.
В документах дела уточняется, что несовершеннолетний дал показания, изобличающие других фигурантов дела. При этом он согласился заключить досудебное соглашение о сотрудничестве.

Отмечается, что по данному делу были проведены несколько экспертиз, осмотр и анализ содержимого мобильников и переписок в соцсетях обвиняемых. Все фигуранты дела в настоящее время находятся под стражей.

Напомним, в июле прошлого года сообщалось, что ФСБ предотвратила попытки покушения на журналисток, которые были организованы участниками неонацистской группы по указанию украинских спецслужб.

Читайте также:

Симоньян оплатит проживание жителям приграничья, кто хочет на время переехать

Фигурантам дела о покушении на Симоньян и Собчак добавили статью

СК провёл психиатрические экспертизы по делу о покушении на Симоньян и Собчак
#соглашение
#фсб
#маргарита симоньян
#ксения собчак
#покушение
Следите за нашими новостями
в удобном формате
На месте крушения вертолета на Камчатке обнаружили 17 тел пассажиров
01 сентября 2024, 12:13

Фото: iStock/Soumen Hazra

Спасатели МЧС обнаружили тела погибших пассажиров на месте крушения вертолета Ми-8 на Камчатке. Об этом сообщили в МЧС России.
Уточняется, что на месте происшествия находятся 9 спасателей ГУ МЧС России по Камчатскому краю. На данный момент специалисты обнаружили 17 тел погибших.

Поиски и спасательные работы в настоящее время продолжаются.

Напомним, вертолет Ми-8Т авиакомпании «Витязь-Аэро» 31 августа пропал в Камчатском крае. Предварительно, борт летел с вулкана Вачкажец в поселок Николаевка. Финансовый директор Российского футбольного союза Арсений Замятин и его жена Полина Замятина могли быть в этом вертолете.

Читайте также:

В МЧС сообщили, что пропавший на Камчатке вертолет Ми-8 разбился

Три человека погибли в результате падения самолёта на дом в Орегоне в США

Финансовый директор РФС мог быть на борту пропавшего на Камчатке вертолета
#мчс
#витязь
#дом
#поиски
#вертолёт
#специалисты
#авиакомпании
#происшествия
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Три человека погибли в результате падения самолёта на дом в Орегоне в США
01 сентября 2024, 11:04

Фото: iStock/Diy13

Три человека, которые числились пропавшими без вести в результате падения на жилой дом двухмоторного самолёта в американском штате Орегон, погибли. Об этом информирует телеканал ABC News.
Отмечается, что у воздушного судна возникли проблемы с управлением. Согласно информации источника, борт врезался сначала в опору линии электропередачи, а после — в жилой дом.

Спустя некоторое время начался пожар, который распространился на четыре строения. Уточняется, что тела погибших были обнаружены специалистами пожарной службы города Грешам.

Ранее сообщалось, что пропавший накануне на Камчатке вертолет Ми-8 разбился. Пассажиров ищут. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

Авиакатастрофа с участием двух военных самолетов произошла во Франции

В авиакатастрофе под Серпуховом погибли два опытных пилота

В аэропорту Внуково в связи с отражением атак беспилотников задержали ряд рейсов
#пожар
#дом
#жилой дом
#вертолёт
#тела
#самолет
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В МЧС сообщили, что пропавший на Камчатке вертолет Ми-8 разбился
01 сентября 2024, 10:45

Фото: iStock/MMADIA

Пропавший накануне на Камчатке вертолет Ми-8 разбился. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.
Уточняется, что спасатели обнаружили с воздуха обломки воздушного судна. Они были найдены на высоте 900 м вблизи места, где последний раз выходили на связь.

В настоящее время к местности пытаются добраться сотрудники МЧС. Отмечается, что людей визуально никто не наблюдает.

Напомним, вертолет Ми-8Т авиакомпании «Витязь-Аэро» 31 августа пропал в Камчатском крае. Предварительно, борт летел с вулкана Вачкажец в поселок Николаевка. Финансовый директор Российского футбольного союза Арсений Замятин и его жена Полина Замятина могли быть в этом вертолете.

Читайте также:

Финансовый директор РФС мог быть на борту пропавшего на Камчатке вертолета

Вертолет Ми-8 с людьми на борту пропал на Камчатке

Самолет Ан-2 жестко сел во Владикавказе, известно о 8 пострадавших
#спасатели
#мчс
#витязь
#вертолёт
#авиакомпании
#сотрудники
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Офицер рассказал о сорванном плане спецназа в Беслане
Офицер «Альфы» Демидкин: у спецназа в Беслане изначально был другой план
01 сентября 2024, 09:55

Фото: iStock/Zbynek Pospisil

Бойцы групп «Альфа» и «Вымпел» в сентябре 2004 года должны были ворваться в спортзал, уничтожить боевиков и обезвредить бомбы в школе № 1 Беслана, однако план сорвался. Об этом сообщил офицер, полковник ФСБ Виталий Демидкин в беседе с РИА Новости.
Демидкин рассказал, что отряд из 80 человек выехал на стрельбище, которое находилось в 60 километрах от Беслана. В тренировках принимали участие саперы, гранатометчики и люди из других подразделений.

Уточняется, что они готовились к первоначальному плану по уничтожению террористов в школе. Однако, по словам офицера, им приказали возвращаться со стрельбища.

Демидкин отметил, что боевики забросали группы подразделений гранатами, после чего открыли огонь из автоматов. Как только огневое гнездо преступников ликвидировали, то перестрелка прекратилась.

Читайте также:

Фигурант дела о взятках при выполнении оборонзаказа задолжал два миллиарда рублей

Появились детали про отца нового фигуранта дела о теракте в «Крокусе»

Стали известны детали дела о поставках некачественных бронежилетов для ВС РФ
#школы
#человек
#теракт
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Возгорание на МНПЗ в Капотне после падения беспилотника попало на видео
Mash опубликовал видео возгорания на МНПЗ в Капотне после падения БПЛА
01 сентября 2024, 09:34

Фото: iStock/Distortion Media

Возгорание на Московском нефтеперерабатывающем заводе (МНПЗ) в Капотне после падения БПЛА попало на видео. Кадры опубликовал Telegram-канал Mash.
Сбитый украинский дрон упал и повредил отдельно стоящее техническое помещение МНПЗ в Капотне. На месте происшествия наблюдается факельное горение.




Согласно информации источника, пожару присвоен пятый, самый высокий, уровень сложности. Уточняется, что в результате произошедшего никто не пострадал.

Напомним, российские средства ПВО за ночь уничтожили и перехватили 158 украинских беспилотных летательных аппаратов над 15 регионами РФ, в том числе Москвой. Информацию подтвердили в Минобороны России.

Читайте также:

В Москве горит нефтеперерабатывающий завод после атаки ВСУ, подробности

Силы ПВО уничтожили и перехватили за ночь 158 украинских БПЛА

Собянин сообщил о повреждении помещения МНПЗ при атаке дрона ВСУ

#мнпз
#завод
#дрон
#ночь
#бпла
#происшествия
#всу
#минобороны
#рф
#пво
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф