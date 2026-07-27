Пожар произошел в кинотеатре российского города

27 июля 2026, 14:44

МЧС: Пожар произошел в кинотеатре Барнаула

Фото: istockphoto/grafoto

В понедельник в кинотеатре «Премьера», расположенном на улице Крупской в Барнауле, произошло возгорание. Посетителей и сотрудников эвакуировали из здания, причина инцидента в настоящее время выясняется.