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Пожар произошел в кинотеатре российского города

МЧС: Пожар произошел в кинотеатре Барнаула
Фото: istockphoto/grafoto

В понедельник в кинотеатре «Премьера», расположенном на улице Крупской в Барнауле, произошло возгорание. Посетителей и сотрудников эвакуировали из здания, причина инцидента в настоящее время выясняется.



Как сообщили в региональном главке МЧС, когда спасатели прибыли на место, из окон первого этажа уже шел дым. В день происшествия кинотеатр не работал, что позволило избежать массового скопления людей.

Очаг пожара находился в комнате охраны. Площадь возгорания составила 25 квадратных метров. Десять человек покинули здание самостоятельно, еще семерых вывели огнеборцы.

В тушении задействовали четыре звена газодымозащитной службы, 35 специалистов и 13 единиц техники. В настоящий момент открытый огонь ликвидировали. По предварительной информации, пострадавших нет.

Никита Кротов

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