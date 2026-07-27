Природный пожар во Франции может сжечь военные заводы
Масштабный природный пожар на юго‑западе Франции угрожает ряду стратегически важных предприятий неподалёку от Бордо. Об этом сообщает агентство AFP со ссылкой на официальные источники.
Огонь охватил территорию в окрестностях Аркашонского залива и постепенно продвигается в сторону городской агломерации. В зоне риска оказались значимые оборонные и научные объекты, расположенные на западе региона.
Среди потенциально уязвимых предприятий — четыре объекта компании ArianeGroup, включая завод, где производят топливо для баллистических ракет M51. Кроме того, в этом районе базируются компании Dassault, Safran и Thales. Для защиты промышленных объектов Министерство ВС Франции задействовало дополнительные силы и средства.
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