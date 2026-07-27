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Природный пожар во Франции может сжечь военные заводы

Природный пожар во Франции угрожает военным заводам
Фото: iStock/Sunan Wongsa-nga

Масштабный природный пожар на юго‑западе Франции угрожает ряду стратегически важных предприятий неподалёку от Бордо. Об этом сообщает агентство AFP со ссылкой на официальные источники.



Огонь охватил территорию в окрестностях Аркашонского залива и постепенно продвигается в сторону городской агломерации. В зоне риска оказались значимые оборонные и научные объекты, расположенные на западе региона.

Среди потенциально уязвимых предприятий — четыре объекта компании ArianeGroup, включая завод, где производят топливо для баллистических ракет M51. Кроме того, в этом районе базируются компании Dassault, Safran и Thales. Для защиты промышленных объектов Министерство ВС Франции задействовало дополнительные силы и средства.

Александр Огарёв

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