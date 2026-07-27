Природный пожар во Франции может сжечь военные заводы

27 июля 2026, 05:40

Природный пожар во Франции угрожает военным заводам

Фото: iStock/Sunan Wongsa-nga

Масштабный природный пожар на юго‑западе Франции угрожает ряду стратегически важных предприятий неподалёку от Бордо. Об этом сообщает агентство AFP со ссылкой на официальные источники.