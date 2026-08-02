Пожар произошёл в историческом здании в центре Москвы
В центре Москвы произошёл пожар в историческом здании Александровского подворья в Староваганьковском переулке. На место происшествия прибыли сотрудники МЧС.
По данным SHOT, очевидцы заметили густой чёрный дым, который шёл из вентиляции двухэтажного здания. Люди сообщили о возгорании, после чего к объекту оперативно направили пожарные расчёты.
Пока что информации о пострадавших не поступало. Причины возгорания пока неизвестны, специалисты устанавливают обстоятельства произошедшего.
Александровское подворье является памятником архитектуры конца XVII века. Здание было построено в 1670-х годах, а в 1995 году получило статус объекта культурного наследия федерального значения.
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