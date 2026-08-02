Пожар произошёл в историческом здании в центре Москвы

02 августа 2026, 22:50

Очевидцы сообщили о густом чёрном дыме из вентиляции Александровского подворья

Фото: Istock / loveshiba

В центре Москвы произошёл пожар в историческом здании Александровского подворья в Староваганьковском переулке. На место происшествия прибыли сотрудники МЧС.