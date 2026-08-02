Пьяный мужчина напал на детей из-за их национальности в Набережных Челнах

02 августа 2026, 21:32

В Набережных Челнах пьяный мужчина напал на несовершеннолетних возле школы

Фото: Istock / Marut Khobtakhob

В Набережных Челнах произошёл конфликт с участием нетрезвого мужчины, который, по словам очевидцев, напал на несовершеннолетних возле школы. По словам свидетелей, прохожий начал избивать детей, сопровождая нападение высказываниями о их национальности. Об этом сообщает Telegram-канал «Плохие Новости 18+».