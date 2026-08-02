Пьяный мужчина напал на детей из-за их национальности в Набережных Челнах
В Набережных Челнах произошёл конфликт с участием нетрезвого мужчины, который, по словам очевидцев, напал на несовершеннолетних возле школы. По словам свидетелей, прохожий начал избивать детей, сопровождая нападение высказываниями о их национальности. Об этом сообщает Telegram-канал «Плохие Новости 18+».
После произошедшего отец пострадавших догнал мужчину и попытался выяснить отношения, в результате чего между ними возникла драка. На помощь вмешался сосед, который хотел остановить конфликт, однако, по словам очевидцев, агрессор достал нож и ранил его, а также использовал перцовый баллончик.
На месте разбираются правоохранительные органы. Обстоятельства произошедшего, включая причины конфликта и действия всех участников, устанавливаются.
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