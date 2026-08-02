В Подмосковье посетителей ресторана срочно эвакуировали после возгорания на кухне

02 августа 2026, 22:48

В Подмосковье загорелся ресторан «Ильинские холмы»

Фото: Istock / Buraporn meelanniyom

В Дмитровском городском округе Подмосковья произошёл пожар в ресторане «Ильинские холмы». Возгорание случилось вечером 2 августа в селе Ильинское. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».