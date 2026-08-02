В Подмосковье посетителей ресторана срочно эвакуировали после возгорания на кухне
В Дмитровском городском округе Подмосковья произошёл пожар в ресторане «Ильинские холмы». Возгорание случилось вечером 2 августа в селе Ильинское. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».
По словам очевидца, который находился внутри заведения, около 21:00 он пришёл в ресторан, сделал заказ, но вскоре заметил, что в помещении появился дым. После этого сотрудники заведения попросили всех посетителей немедленно покинуть здание.
Как рассказал мужчина, огонь возник на кухне. Сначала работники ресторана пытались самостоятельно справиться с возгоранием с помощью огнетушителей, однако потушить пожар не удалось.
В результате пламя распространилось на крышу здания и декоративную трубу. По предварительной версии очевидцев, причиной возгорания мог стать мангал, расположенный на кухне. Информация о пострадавших и точной причине пожара уточняется. На месте работают экстренные службы.
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