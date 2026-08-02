Тело неизвестного мужчины нашли на пляже в Сочи
В Сочи на одном из пляжей отдыхающие обнаружили тело неизвестного мужчины. Инцидент произошёл сегодня, 2 августа, на пляже «73-й километр» в микрорайоне Мамайка. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП Сочи».
По словам очевидцев, после обнаружения тела на место оперативно прибыли сотрудники полиции и бригада скорой помощи. Правоохранители осмотрели территорию, после чего погибшего увезли с пляжа.
Личность мужчины пока не установлена. Также неизвестно, что стало причиной его смерти и при каких обстоятельствах он оказался на берегу.
На данный момент официальных комментариев от экстренных служб не поступало. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
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