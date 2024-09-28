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Пожар произошёл в шахте рудника «Скалистый» в Норильске

28 сентября 2024, 11:46
Фото: iStock/grafoto

Фото: iStock/grafoto

Пожар произошёл в шахте рудника «Скалистый» в Норильске на глубине 800 м. Об этом информирует ТАСС.
Уточняется, что на данный момент проводится эвакуация 356 работников. В Заполярном филиале «Норникеля» проинформировали, что никто не пострадал.

Площадь пожара в настоящее время неизвестна. Прибывшие на место происшествия сотрудники подразделения ВГСЧ МЧС России привлечены к локализации задымления.



Ранее сообщалось, что в Кемеровской области в шахте «Распадская» произошло возгорание. Эпицентр пожара находился на глубине, которая составляет 550 метров. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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#радио 1
#эвакуация
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#пожар
#шахты
Неизвестный выстрелил в рот школьнице из травматики в Петербурге, она в больнице
28 сентября 2024, 11:47

Фото: istockphoto/Iulianna Est

Неизвестный стрелял в рот школьнице из травматики в Северной столице, передает телеканал РЕН-ТВ. Уточняется, что все случилось накануне в пятницу, 27 сентября, днем в районе улицы Олеко Дундича.
«В больнице заявили, что девочка находится в состоянии средней степени тяжести. Ее доставили с инородным телом в глотке и ушибом мягкого нёба», — сообщил источник журналистам.
Прочие обстоятельства инцидента неизвестны. Ранее сообщалось, что в США в штате Огайо у кота отобрали гранату. Животное обнаружило «игрушку» в полуподвале дома при ремонте.

Хозяева вызвали полицейских, а те — саперов. Каким образом граната оказалась в доме не уточнялось.

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#новости
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Огнестрельное оружие в доме экс-замминистра обороны Тимура Иванова нашли силовики
При обысках у экс-замминистра обороны Иванова и подельников нашли оружие
28 сентября 2024, 11:35

Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Силовики нашли огнестрельное оружие при обысках в домах бывшего замминистра обороны РФ Тимура Иванова, а также других фигурантов дела о взяточничестве.
«В ходе обысков по адресам фактического проживания Тимура Иванова и других фигурантов уголовного дела правоохранителями было изъято огнестрельное оружие, которое направили на баллистическую экспертизу», — цитирует ТАСС источник в правоохранительных органах.

Тимур Иванов был заместителем министра обороны России с мая 2016 года по 2024. Ему вменяют получение взятки в особо крупном размере, а именно 1,185 миллиарда рублей. Бывшего чиновника задержали в апреле непосредственно на рабочем месте.

Ранее сообщалось, что по делу о взяточничестве бывшего заместителя министра арестовали имущество почти на 90 миллионов рублей. В частности следствие наложило арест на загородный дом площадью 2,5 тысячи квадратов с баней в 420 квадратов в Тверской области. Там же арестовали участок на 82 тысячи квадратных метра.

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#арест
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#оружие
#дом
#участок
#следствие
#взятка
#коррупция
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Число погибших при взрыве на АЗС в Дагестане увеличилось до 12
МЧС: число погибших при взрыве на АЗС в Махачкале выросло до 12 человек
28 сентября 2024, 11:24

Фото: iStock/KatarzynaBialasiewicz

Число жертв взрыва на АЗС в пригороде Махачкалы увеличилось до 12. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Минздрава Дагестана.
Отмечается, что тело еще одного погибшего было найдено под завалами здания заправочной станции. Согласно информации МЧС России, еще одиннадцать человек пострадали.

В настоящее время под завалами могут оставаться люди. ​Поисково-спасательные работы на месте происшествия продолжаются.

Напомним, 27 сентября на АЗС Plus у поворота в село Новый Хушет прогремело несколько взрывов. Согласно предварительной информации, причиной могла стать детонация газового баллона. На месте ЧП начался пожар, площадь которого превысила 500 квадратных метров.

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#мчс
#пожар
#азс
#чп
#село
#человек
#происшествия
#станции
#люди
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Игорь Стрелков-Гиркин пожаловался на боли в сердце
Shot: Игорь Стрелков-Гиркин пожаловался на боли в сердце
28 сентября 2024, 11:04

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Игорь Стрелков-Гиркин пожаловался в колонии на боли в сердце. Как пишет Shot, у бывшего министра обороны Донецкой народной республики участились приступы стенокардии на фоне ишемии.
Кроме того, у 53-летнего заключенного стала отниматься рука, и появилась сильная одышка. Сторона защиты настаивает на его переводе в больницу для срочной операции на сердце.

Адвокат уточнил, что Стрелкову-Гиркину, скорее всего, необходимо шунтирование или же стентирование. Это станет известно, когда проведут детальное обследование, однако оно невозможно в тюрьме.

До этого сообщалось, что Стрелков-Гиркин продолжает обучение на электрика.

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#мир
#россия
#криминал
#днр
#новости
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Отца погибших от дихлофоса детей могут привлечь за причинение смерти по неосторожности
Отца семьи из Красноярского края могут привлечь за убийство по неосторожности
28 сентября 2024, 10:49

Фото: iStock/blinow61

Отца погибших от дихлофоса детей могут привлечь за причинение смерти по неосторожности. Об этом информирует Telegram-канал SHOT.
Согласно информации источника, во время повторного допроса 34-летний Дмитрий признался, что распылил средство от насекомых «Варан» во всех комнатах и плохо проветрил дом. Также выяснилось, что мужчина единственный выпил таблетку от живота, когда стало плохо.

В настоящее время Дмитрия и его беременную супругу уже выписали из медучреждения. Все дихлофосы в магазинах посёлка Красная Сопка изъяты.

Напомним, супружеская пара и четверо детей отравились вечером 20 сентября, когда поужинали курицей и пельменями. В субботу им стало хуже, и они попали в больницу. Все дети скончались в больнице.

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#семьи
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#дома
#медучреждения
#красноярский край
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Следствие устанавливает точный ущерб по делу о некачественных сухпайках
Следствие устанавливает ущерб по делу о некачественных сухпайках для ВС России
28 сентября 2024, 09:08

Фото: iStock/seb_ra

Следствие устанавливает точный ущерб, причиненный фигурантами по делу о поставках некачественного питания для нужд Минобороны РФ. Об этом говорится в судебных документах, передает РИА Новости.
Уточняется, что суд принял во внимание особую сложность уголовное дела, многочисленные следственно-оперативные мероприятия и экспертизы. В настоящее время судебная инстанция считает необходимым продлить срок содержания под стражей фигурантов дела.

Ранее сообщалось, что более 9,1 миллиона некачественных сухпайков поставили в ВС РФ по завышенному ценнику в 2022-2023 годах. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Напомним, дело связано с экс-заместителем министра обороны Дмитрием Булгаковым, которого ФСБ задержала 26 июля этого года. Булгакову инкриминируют организацию поставок некачественного питания по завышенным ценам, от чего он, предположительно, получал прибыль. Данные действия нанесли ущерб в размере 1,3 миллиарда рублей.

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#следствие
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#ущерб
#вс рф
#минобороны рф
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На Сахалине задержан сбежавший из психбольницы педофил-рецидивист
28 сентября 2024, 08:46

Фото: iStock/Thomasaf

На Сахалине задержан педофил-рецидивист, который сбежал из психиатрической больницы, взяв с собой ножницы. Об этом сообщает региональное управление МВД России.
Уточняется, что 37-летнего Александра Нагорнова поймали в городе Холмске, который находится более чем в 50 километрах от места его побега. Преступник доставлен в отдел полиции и будет передан сотрудникам УФСИН.

По факту побега возбуждено уголовное дело.

Напомним, Нагорнов сбежал в четверг, 26 сентября, когда его привезли в Сахалинскую областную психиатрическую больницу для судебно-психиатрической экспертизы. В момент побега мужчина выбежал из здания и угнал мопед, направившись в сторону села Новотроицкое Анивского района.

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#уголовное дело
#уфсин
#мужчина
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В Дагестане раскрыли статистику нарушений норм безопасности на заправках
Минэнерго Дагестана: более 4,5 тысячи нарушений выявлены при проверке АЗС
28 сентября 2024, 08:14

Фото: iStock/kasto80

Свыше 4,5 тысячи нарушений норм промышленной безопасности выявлены на заправках в Дагестане после взрыва на автозаправке в Махачкале. Об этом сообщили в пресс-службе минэнерго республики.
Уточняется, что зачастую на АЗС отсутствуют сигнализаторы загазованности, площадки для слива сжиженного углеводородного газа размещаются с нарушением проектной документации и не соблюдаются сроки проведения экспертиз промышленной безопасности техустройств.

Согласно информации ведомства, на одной заправке работает два сотрудника, а на 134 АЗС — по одному, хотя нормальную работу станции должны обеспечивать пять работников. По результатам проверки было сформировано 315 материалов, среди которых исковые заявления прокуратуры в суд о приостановлении деятельности заправок и постановления о возбуждении дела об административном правонарушении.

Напомним, 27 сентября текущего года на АЗС Plus у поворота в село Новый Хушет прогремело несколько взрывов. Согласно предварительной информации, причиной могла стать детонация газового баллона. На месте ЧП начался пожар, площадь которого превысила 500 квадратных метров.

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#режим
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#дагестан
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Возросло число жертв взрыва на заправке в пригороде Махачкалы
МЧС: число погибших из-за взрыва на АЗС в Дагестане выросло до 11
28 сентября 2024, 07:37

Фото: iStock/gorodenkoff

Тело еще одного погибшего было извлечено из-под завалов после взрыва на заправке в Дагестане. Об этом сообщили в МЧС России.
По данным ведомства, количество погибших увеличилось до 11 человек. Уточняется, что в результате произошедшего погибли в том числе двое детей.

В МЧС России добавили, что еще 11 человек пострадали. В настоящее время под завалами могут оставаться люди. Поисково-спасательные работы продолжаются.

Напомним, 27 сентября на АЗС Plus у поворота в село Новый Хушет прогремело несколько взрывов. Согласно предварительной информации, причиной могла стать детонация газового баллона. На месте ЧП начался пожар, площадь которого превысила 500 квадратных метров.

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#мчс
#пожар
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#человек
#режим
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