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Пожар произошёл в шахте рудника «Скалистый» в Норильске на глубине 800 м. Об этом информирует ТАСС.
Уточняется, что на данный момент проводится эвакуация 356 работников. В Заполярном филиале «Норникеля» проинформировали, что никто не пострадал.
Площадь пожара в настоящее время неизвестна. Прибывшие на место происшествия сотрудники подразделения ВГСЧ МЧС России привлечены к локализации задымления.
Ранее сообщалось, что в Кемеровской области в шахте «Распадская» произошло возгорание. Эпицентр пожара находился на глубине, которая составляет 550 метров. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Площадь пожара в настоящее время неизвестна. Прибывшие на место происшествия сотрудники подразделения ВГСЧ МЧС России привлечены к локализации задымления.
Ранее сообщалось, что в Кемеровской области в шахте «Распадская» произошло возгорание. Эпицентр пожара находился на глубине, которая составляет 550 метров. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Екатерина Коршунова