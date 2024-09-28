Число погибших при взрыве на АЗС в Дагестане увеличилось до 12

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Число жертв взрыва на АЗС в пригороде Махачкалы увеличилось до 12. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Минздрава Дагестана.
Отмечается, что тело еще одного погибшего было найдено под завалами здания заправочной станции. Согласно информации МЧС России, еще одиннадцать человек пострадали.
В настоящее время под завалами могут оставаться люди. Поисково-спасательные работы на месте происшествия продолжаются.
Напомним, 27 сентября на АЗС Plus у поворота в село Новый Хушет прогремело несколько взрывов. Согласно предварительной информации, причиной могла стать детонация газового баллона. На месте ЧП начался пожар, площадь которого превысила 500 квадратных метров.
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В настоящее время под завалами могут оставаться люди. Поисково-спасательные работы на месте происшествия продолжаются.
Напомним, 27 сентября на АЗС Plus у поворота в село Новый Хушет прогремело несколько взрывов. Согласно предварительной информации, причиной могла стать детонация газового баллона. На месте ЧП начался пожар, площадь которого превысила 500 квадратных метров.
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Екатерина Коршунова