Пожар уничтожил кинодеревню, где проходили съемки фильма «Холоп»

В Брянске суд вынес приговор 34-летнему мужчине, который был признан виновным в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении двух несовершеннолетних девочек. Как сообщает следственное управление Следственного комитета России по региону, преступления имели место с 2019 по 2023 год. Об этом пишет «Лента.ру».