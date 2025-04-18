Пожар уничтожил кинодеревню, где проходили съемки фильма «Холоп»

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Пожар случился в деревне Новоржеского района Псковской области, где снимались кассовые российские фильмы, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области в Телеграм-канале.
В последние годы на территории Псковской области снимали еще несколько отечественных фильмов, среди которых «Холоп», «Батальон», «Василиса», «Гоголь».
Пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области подчеркнула, что огонь уничтожил 13 из 15 временных строений-декораций.
Отмечалось, что кинодеревня опахана по периметру и очищена от сухой травы. Во время проведения проверки по факту случившегося установили, что есть не менее трех очагов возникновения пожара. Причиной произошедшего может быть умышленный поджог.
Сейчас проводится доследственная проверка. Данные об инциденте передали правоохранителям.
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«Поджог — предположительная причина пожара. 18 апреля в главное управление МЧС России по Псковской области поступила информация о пожаре в кинодеревне», — уточнялось в сообщении.
Пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области подчеркнула, что огонь уничтожил 13 из 15 временных строений-декораций.
Отмечалось, что кинодеревня опахана по периметру и очищена от сухой травы. Во время проведения проверки по факту случившегося установили, что есть не менее трех очагов возникновения пожара. Причиной произошедшего может быть умышленный поджог.
«Сообщений о пожаре в подразделения пожарной охраны не поступало», — говорится в сообщении.
Сейчас проводится доследственная проверка. Данные об инциденте передали правоохранителям.
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Ольга Енгалычева