В Анапе возбудили уголовное дело после пожара в 11-этажном доме

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В Анапе возбудили уголовное дело после разгоревшегося в многоэтажном доме пожара, об этом сообщили в Следственном комитете по Краснодарскому краю.
Напомним, пожар в Анапе на улице Объездная разгорелся вечером 13 февраля. Возгорание ликвидируют уже несколько часов, однако, потушить огонь так и не удалось.
При этом, в прокуратуре региона выяснили, что 11-этажный дом был построен без необходимой проектной и разрешительной документации. После этого Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей».
Как сообщает Telegram-канал SHOT, загоревшаяся мансарда уже частично обрушилась и огонь перекинулся на квартиры.
В настоящий момент на месте происшествия работают более 100 пожарных и 37 единиц техники.
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При этом, в прокуратуре региона выяснили, что 11-этажный дом был построен без необходимой проектной и разрешительной документации. После этого Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей».
В настоящий момент на месте происшествия работают более 100 пожарных и 37 единиц техники.
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Евгения Парфентьева