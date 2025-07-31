Пожар в БЦ «Квадрат» произошел в Москве на Верейской улице

31 июля 2025, 22:58

Фото: istockphoto/wirot pathi

Пожар в бизнес-центре «Квадрат» произошел на Верейской улице столицы. Как пишет АГН «Москва», возгорание было в стрелковом комплексе, плотный дым был виден со стороны третьего этажа.





Согласно оперативным данным, открытый огонь устранили сотрудники МЧС, но вероятность нахождения людей в здании сохраняется. Спасатели сейчас проверяют помещения.



Перед этим стало известно о ликвидации возгорания в балашихинском пятиэтажном доме. Как отметили в пресс-службе подмосковного главка МЧС, причину пожара установят эксперты.





«Пожар в Подмосковье ликвидирован. Причину возгорания установят эксперты. С жильцами дома работают психологи МЧС России», — сообщали в ведомстве.