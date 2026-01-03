Достижения.рф

URA.RU: Силовики прибыли к высотке в Екатеринбурге

Фото: istockphoto/Chalabala

К жилому дому на улице Ильича в Екатеринбурге (микрорайон Уралмаш) прибыли полицейские и кинологи.



По предварительной информации, там могло произойти убийство, сообщил URA.RU источник в экстренных службах. По его словам, погиб мужчина, а сотрудники похоронной службы уже увезли тело на судебно-медицинскую экспертизу.

Очевидцы утверждают, что специалисты с собаками обходят территорию вокруг дома, разыскивая возможные улики. На месте также работают криминалисты.

В СУ СК по Свердловской области ситуацию пока не комментируют.

