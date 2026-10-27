Пожар в двух исторических домах произошел в центре российского города
В центре Томска потушили пожар в двух двухэтажных деревянных зданиях. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по области.
Сигнал о возгорании в двух домах на улице Рузского и в переулке Плеханова поступил утром. По словам очевидцев, сначала вспыхнуло одно строение, а затем огонь перекинулся на соседнее. В итоге обгорели стены зданий и хозяйственных построек. Пожар удалось потушить на площади 700 квадратных метров.
При разборе завалов в квартире на первом этаже в одном из домов спасатели нашли тело 66-летнего мужчины. Также в результате ЧП пострадал 11-летний мальчик. На месте работали 50 специалистов и 16 единиц техники. Причины возгорания пока выясняются.
По данным портала «Томск.ru», оба сгоревших здания относятся к объектам деревянного зодчества и включены в список исторически ценных градоформирующих объектов.
Читайте также: