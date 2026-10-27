Пожар в двух исторических домах произошел в центре российского города

27 октября 2026, 15:40

Пенсионер погиб при пожаре в двух исторических домах в центре Томска

Фото: пресс-служба ГУ МЧС Томской области

В центре Томска потушили пожар в двух двухэтажных деревянных зданиях. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по области.