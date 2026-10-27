В Ленобласти задержали подозреваемого по делу об убийстве пенсионерки и ребенка

27 октября 2026, 15:14

Фигуранта по делу об убийстве пенсионерки и ребенка в Петербурге задержали

Фото: istockphoto/YakobchukOlena

В Ленинградской области задержали 40-летнего мужчину, подозреваемого в жестоком убийстве женщины и её двухлетнего ребёнка в Петербурге. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.