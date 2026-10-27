В Ленобласти задержали подозреваемого по делу об убийстве пенсионерки и ребенка
В Ленинградской области задержали 40-летнего мужчину, подозреваемого в жестоком убийстве женщины и её двухлетнего ребёнка в Петербурге. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
По данным СМИ, задержание фигуранта произошло в посёлке Дружная Горка. Сейчас его везут на допрос, мотивы преступления выясняются.
Ранее сообщалось, что мужчина убил 58-летнюю мать своей возлюбленной и двухлетнего ребёнка. Тело малыша он спрятал в холодильнике. Подозреваемый также напал на 32-летнюю Анастасию, однако девушке удалось спастись — она выбежала из квартиры и позвала на помощь.
Перед этим граждане информировали, что видели педагога в магазине. Он покупал алкоголь.
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