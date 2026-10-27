В Кузбассе готовили взрыв в здании ФСБ

27 октября 2026, 15:05

В Новокузнецке пара хотела устроить теракт в здании ФСБ

Фото: istockphoto/Maksim Mikhailov

Силовики пресекли деятельность двух местных жителей, причастных к приготовлению к террористическому акту в здании регионального управления ФСБ. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства по Кемеровской области — Кузбассу.