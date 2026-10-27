В Кузбассе готовили взрыв в здании ФСБ
Силовики пресекли деятельность двух местных жителей, причастных к приготовлению к террористическому акту в здании регионального управления ФСБ. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства по Кемеровской области — Кузбассу.
Согласно данным, жительница Новокузнецка через Telegram установила контакт с террористической организацией, пишет VSE42.RU. В ходе переписки ей поступило предложение за денежное вознаграждение осуществить фото- и видеосъемку здания УФСБ России, прилегающих к нему территорий, а также служебных автомобилей и сотрудников. Полученные материалы планировалось использовать для последующего совершения террористического акта — взрыва в здании управления.
Женщина привлекла к противоправной деятельности знакомого, разделявшего её политические взгляды. Вместе они прибыли к зданию управления ФСБ в Кемерове и провели фото- и видеосъёмку. Кроме того, мужчина проник внутрь здания и зафиксировал обстановку в помещениях. Довести задуманное до конца злоумышленники не смогли.
В отношении мужчины и женщины возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ (приготовление к террористическому акту, совершённое группой лиц по предварительному сговору). Расследование уголовного дела продолжается.
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