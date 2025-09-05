В Третьяковской галерее произошел пожар из-за короткого замыкания
В Инженерном корпусе Третьяковской галереи в Лаврушинском переулке произошло возгорание электрощитовой, приведшее к задымлению подвальных помещений. В результате оперативной работы пожарных из здания были эвакуированы 11 человек, пострадавших нет.
Инцидент произошел вечером 5 сентября 2025 года в историческом здании Третьяковской галереи. По предварительной информации, причиной возгорания стало короткое замыкание в электрощитовой, расположенной в подвале Инженерного корпуса.
Пожарным был присвоен второй ранг сложности, что потребовало привлечения дополнительных сил и средств. По данным столичного МЧС, площадь возгорания составила 1 квадратный метр — загорелся кабель в электрощитовой. На место происшествия оперативно прибыли пожарно-спасательные подразделения.
В течение короткого времени открытое горение было ликвидировано. Эвакуация 11 человек была проведена в профилактических целях.
