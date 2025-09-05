В Третьяковской галерее произошел пожар из-за короткого замыкания

05 сентября 2025, 23:48

Фото: Фотобанк Московской области

В Инженерном корпусе Третьяковской галереи в Лаврушинском переулке произошло возгорание электрощитовой, приведшее к задымлению подвальных помещений. В результате оперативной работы пожарных из здания были эвакуированы 11 человек, пострадавших нет.