Пожар в квартире Подмосковья унес жизнь головалого ребенка
В подмосковном Хотьково при пожаре в квартире погиб годовалый ребенок. Следственный комитет возбудил уголовное дело, сообщили в областном главке ведомства.
По информации СК, сигнал о возгорании поступил экстренным службам 28 марта. После тушения пожара спасатели обнаружили тело девочки в возрасте одного года. Двум другим детям, шести и девяти лет, находившимся в той же квартире, удалось выбраться самостоятельно.
Разбирательство идет по статье о причинении смерти по неосторожности. Предварительная версия — неосторожное обращение с огнем.
Следователи и криминалисты осмотрели место происшествия, проводят допросы. Назначили судебно-медицинскую и пожарно-техническую экспертизы. В прокуратуре Московской области уточнили, что дети в момент возгорания оставались в квартире без присмотра взрослых. Сергиево-Посадское городское надзорное ведомство взяло на контроль установление всех обстоятельств трагедии.
Читайте также: