Пожар в квартире Подмосковья унес жизнь головалого ребенка

СК Подмосковья открыл дело после гибели ребенка при пожаре в квартире
Фото: istockphoto/blinow61

В подмосковном Хотьково при пожаре в квартире погиб годовалый ребенок. Следственный комитет возбудил уголовное дело, сообщили в областном главке ведомства.



По информации СК, сигнал о возгорании поступил экстренным службам 28 марта. После тушения пожара спасатели обнаружили тело девочки в возрасте одного года. Двум другим детям, шести и девяти лет, находившимся в той же квартире, удалось выбраться самостоятельно.

Разбирательство идет по статье о причинении смерти по неосторожности. Предварительная версия — неосторожное обращение с огнем.

Следователи и криминалисты осмотрели место происшествия, проводят допросы. Назначили судебно-медицинскую и пожарно-техническую экспертизы. В прокуратуре Московской области уточнили, что дети в момент возгорания оставались в квартире без присмотра взрослых. Сергиево-Посадское городское надзорное ведомство взяло на контроль установление всех обстоятельств трагедии.

Никита Кротов

