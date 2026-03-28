Мощный пожар произошел в Ленобласти
В Тосненском районе Ленинградской области спасатели обнаружили тела трех погибших после ликвидации пожара в доме, расположенном в садоводстве «Поляны». Об этом сообщает Mash на Мойке.
Трагедия произошла накануне. Жертвы получили сильные термические повреждения.
По указанному факту следственные органы возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. В настоящее время назначили экспертизы, которые позволят установить личности погибших, а также точную причину возгорания.
Ранее, 25 марта, в Санкт-Петербурге на улице Уточкина произошло возгорание в жилом доме. Как сообщили в пресс-службе МЧС, в результате инцидента госпитализация потребовалась женщине и двум несовершеннолетним.
