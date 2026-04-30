Пожар в квартире унес жизни трех детей в Красноярском крае
В поселке Дубинино Красноярского края при пожаре от отравления угарным газом погибли трое детей. Как сообщает ГСУ СК по региону, возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности трем лицам.
По предварительным данным, в момент возгорания в квартире на улице Кишиневской находились трое малолетних детей без присмотра взрослых. Пожар начался в детской комнате. Возраст погибших — пять лет и младше, все они мальчики.
Сигнал о пожаре поступил от соседей. Ход расследования взяло под контроль руководство главного следственного управления.
Читайте также: