В Магадане произошел пожар: погибли мать и трое детей

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Следственным управлением СК РФ по Магаданской области было возбуждено уголовное дело по поводу гибели женщины и троих детей во время пожара в квартире на пятом этаже дома в Магадане.
Трагедия произошла 7 ноября утром: на линию «112» поступило сообщение о том, что в доме №65 на улице Речной случилось возгорание. В процессе тушения пожара обнаружились тела женщины 1991 года рождения и трех детей в возрасте от 6-10 лет.
Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 109 УК РФ — причинение смерти по неосторожности двум и более лицам. На место происшествия приехали руководители следственного управления и отдела по Магадану. Начал проводиться осмотр для установления деталей и обстоятельств трагедии.
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«По предварительным данным, 7 ноября в 09:37 (01:37 мск) на линию «112» поступила информация о пожаре в квартире, расположенной на пятом этаже дома №65 на улице Речной в Магадане», — сообщили в пресс-службе следственного управления.
Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 109 УК РФ — причинение смерти по неосторожности двум и более лицам. На место происшествия приехали руководители следственного управления и отдела по Магадану. Начал проводиться осмотр для установления деталей и обстоятельств трагедии.
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Мария Моисеева