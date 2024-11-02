В Краснодарском крае лесной пожар вспыхнул на площади 17 га

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В Новопокровском районе Кубани произошёл лесной пожар, площадь возгорания которого составляет 17 гектар, сообщает Телеграм-канал «Оперативный штаб — Краснодарский край».
«Горит лесная подстилка на территории Кавказского лесничества Новопокровского участкового лесничества», — сообщает оперативный штаб региона.В 15:10 2 октября на пульт диспетчерской службы Краевого лесопожарного поступили сообщения о пожаре. К 19:25 огонь прошёл 17 гектаров.
Тушить огонь помогают 45 человек, в устранении возгорания также задействовали 12 единиц техники из Краевого лесопожарного центра и МЧС. Тушение пожара замедляет сильный ветер, но оперштаб заявил, что происшествие не представляет опасности для населённых пунктов.
Ранее на крыше многоквартирного дома в камчатском селе Сосновка произошло возгорание. Площадь пожара составила порядка 450 квадратных метров.
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Ольга Енгалычева