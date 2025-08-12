Смертельное ДТП произошло на свадьбе в Дагестане
В Дагестане в результате дорожно-транспортного происшествия один человек погиб, ещё четверо получили травмы, сообщили в соцсетях ГУ МВД по региону.
По данным полиции, 19-летний местный житель, ехавший в свадебном кортеже, не выдержал безопасной дистанции и бокового интервала и столкнулся с «Ладой Калиной», за рулём которой был 18-летний односельчанин.
Оба автомобиля сорвались с дороги и упали в обрыв глубиной около 50 метров. От полученных тяжёлых травм 20‑летний пассажир «Лады» скончался на месте. Водители и остальные пассажиры доставлены в больницу.
Ранее, 9 августа, сообщалось о другом инциденте в регионе: в Дербенте на туристку Елену Краснову упало дерево; женщина находилась в составе экскурсионной группы.
