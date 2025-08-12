Смертельное ДТП произошло на свадьбе в Дагестане

12 августа 2025, 21:52

Машины сорвались в обрыв при смертельном ДТП в Дагестане

Фото: istockphoto/Galina Vetertsovskaya

В Дагестане в результате дорожно-транспортного происшествия один человек погиб, ещё четверо получили травмы, сообщили в соцсетях ГУ МВД по региону.