Ссора пары в Петербурге закончилась для пенсионера поножовщиной

12 августа 2025, 21:18

Ревнивец ударил ножом пенсионера в Петербурге

Фото: istockphoto/Semen Salivanchuk

В Приморском районе Санкт‑Петербурга возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 и ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).