Ссора пары в Петербурге закончилась для пенсионера поножовщиной
В Приморском районе Санкт‑Петербурга возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 и ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).
Как сообщили в пресс‑службе ГСУ СК России по Санкт‑Петербургу, днем 11 августа 2025 года на улице Школьной пожилой мужчина сделал замечание злоумышленнику, который спорил с женщиной.
В ответ агрессор ударил пенсионера ножом в грудь. Пострадавшего доставили в больницу. Подозреваемого задержали; в настоящее время решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения. Обстоятельства произошедшего выясняются.
Ранее сообщалось, что в Гатчине задержали женщину, ударившую вилами в шею своего знакомого во время совместного распития спиртного. До этого поступила информация о задержании организаторов наркотических ретритов в Испании.
